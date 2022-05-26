إصابة 13 طالبا في حادث تصادم بمصر

المصدر: البيان

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أصيب 13 من طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارة «ربع نقل»، بالرصيف بنفق مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ بمصر.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بالمديرية، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل «بوكس»، تستخدم في نقل المواطنين، بالرصيف، حيث تم نقل المصابين لمستشفى بلطيم التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقل عدد من ضباط مركز شرطة البرلس لموقع الحادث والمستشفى، حيث تبين أن جميع المصابين طالبات وطلاب تراوحت أعمارهم ما بين 17 عام إلي 18 عام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ومن جانبه أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أنه تم رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى برج البرلس المركزي، لاستقبال المصابين في ذلك الحادث.