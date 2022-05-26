حاول التعدي على شرفها فسددت له طعنة قاتلة.. فك لغز مقتل سائق بالصحراء في مصر

المصدر: البيان

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فكت الأجهزة الأمنية بمصر لغز جريمة مقتل سائق بصحراء أكتوبر حيث تبين أنه القتل جاء نتيجة للدفاع الشرف.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة سائق توك توك مقتول وبجواره دراجته النارية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها دفاعاً عن شرفها بعد محاولة المجني عليه التعدي عليها جنسيا تحت تهديد السلاح وفق البوابة نيوز.

وتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي بالحي الـ11 بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك مقتول بطعنة نافذة أسفل الإبط الأيسر وبجواره الدراجة النارية ملكه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب ذلك حضرت إلى ديوان القسم فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها، أقرت بأنها وراء مقتل السائق عقب استقلالها الدراجة النارية معه لتوصيلها إلا أنه استغل بأن المكان خال من الأهالي وانحرف بدراجته داخل الصحراء مشهرا في وجهها سلاح أبيض مطواه تمكنت بالمحايله من خطفها من يده وغرسها بجسده ولاذت بالفرار، وتم التحفظ على المتهمة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.