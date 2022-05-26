فلكيا.. الثلاثاء المقبل غرة شهر ذو القعدة

المصدر: البيان

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كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر ذو القعدة ستكون الثلاثاء المقبل 31 مايو الجارى .

ويولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من شـوال 1443 هـ الموافق 2022 / 5 / 30 م ( يوم الرؤية ) .



ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق .



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ( 4 – 18 دقيقة ) ، ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس ، ويغرب القمر في كوالالمبور قبل غروب الشمس بخمس دقائق ، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق، و بذلك تكون غرة شهر ذو القعـدة 1443 هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء 2022 / 5 / 31 م وفق اليوم السابع.

