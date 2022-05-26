الشعاب المرجانية تكافح السرطان

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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اكتشف العلماء في جامعة يوتاه الأمريكية مادة كيميائية مضادة للسرطان شائعة الوجود في الشعاب المرجانية على ساحل فلوريدا، ووفقاً لموقع «ديلي ميل»، فإن المادة تدعى «إلوثوروبين» وقد أظهرت خصائص قاتلة للخلايا.

وكان الباحثون قد عثروا عليها، حيث تواجدت بشكل نادر في الشعاب المرجانية القريبة من أستراليا في التسعينيات، إلا أنه تبين للباحثين مؤخراً أن المادة الكيميائية موجودة في الشعاب المرجانية على سواحل فلوريدا. ويأمل فريق البحث أن يعيد خلق المرجان الرخو مخبرياً على أمل إنتاج المادة الكيميائية بكميات كبيرة ضرورية لإجراء التجارب.

ويمكن يوماً استخدام المادة الكيميائية كوسيلة جديدة لمحاربة السرطان، وفقاً لما قاله فريق البحث، وأظهرت الدراسات المخبرية أن المركب الكيميائي قادر على منع نمو الخلايا السرطانية. وكان الدكتور بول سكيسا المشرف على الدراسة أول من شك بأن المرجانيات الرخوة تحتوي على المادة الكيميائية المحاربة للسرطان.