«هابل» يرصد نهراً من النجوم

المصدر: (دبي - البيان)

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قدم تلسكوب هابل صورة لا تصدق لـ«نهر» من تشكل النجوم، حيث تتفاعل أربع مجرات بشكل وثيق.

وتُظهر الصورة المعدلة حديثاً من تلسكوب هابل الفضائي، والتي تم إصدارها في الأصل في عام 2010، تفاعلاً نادراً بين الأجرام السماوية في مجموعة مجرات هيكسون 31.

وكشفت وكالة ناسا عن الصورة الجديدة في 17 مايو مع إشارة العلماء إلى الظاهرة المصورة على أنها «نهر من تشكل النجوم».

وكتبت الوكالة: «صورة تلسكوب هابل الفضائي المعدلة حديثاً لناسا لمجموعة مجرات هيكسون تسلط الضوء على تيارات تشكل النجوم بينما تتفاعل أربع مجرات قزمة».