القبض على إرهابي في مصر انتحل صفة طبيب

المصدر: البيان

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ألقت السلطات الأمنية في مصر على إرهابي متهم بانتحال صفة طبيب بأحد المستشفيات.

وأوضحت مديرية الأمن بمحافظة الغربية، اليوم، أن الطبيب النصاب أجرى سلسلة من الفحوص والتجارب الطبية على المرضى بقصد التربح، وذلك حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

وكشفت المديرية أنه تم الكشف على التاريخ الجنائي للمتهم، إذ ثبت ضلوعه في أنشطة إرهابية.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما دخل شخص مستشفى الطوارئ الجامعي في طنطا مرتدياً معطفاً أبيض، مدعياً أنه طبيب جراح وأستاذ مساعد بكلية الطب.

وشرع المتهم في فحص أحد المرضى، لكن بعض الأطباء ارتابوا من أمر وهو يقوم بفحص بعض المرضى.

وتم إبلاغ نقطة شرطة المستشفى، وقُبض عليه وبحوزته سماعة طبيب وكمية حقن مختلفة الأنواع.

وباستجوابه تبين أنه ممرض يبلغ من العمر 33 سنة وليس طبيباً، وأخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيق.