فيديو.. تصرف بطولي لحظة انفجار سيارة في مصر

المصدر: البيان

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سيطر رجال الحماية المدنية في مصر على حريق هائل اندلع بسيارة جمع قمامة على كورنيش الإسكندرية ما سبب ارتباك مروري.

وأشاد مواطنون بجهود رجال الحماية المدنية في سيطرتهم على الحريق أمس الثلاثاء.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة حدوث موجة انفجارية لإطار السيارة المحترقة، أثناء محاولات الحماية المدنية إخماد النيران. وفقا لموقع "مصراوي".

تسببت الموجة الانفجارية في اندفاع إطار السيارة في اتجاه أحد رجال الحماية المدنية ليصطدم به ويطير في الهواء قبل أن يسقط أرضًا، إلا أنه قام سريعا ليواصل عمله في إطفاء النيران، ما وصفه البعض بـ"الموقف الشجاع والبطولي".

كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بسيارة بمطلع كوبري مصطفى كامل على كورنيش الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارتي إطفاء وإسعاف وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اشتعال النيران بسيارة جمع قمامة تابعة لشركة نهضة مصر للنظافة والخدمات البيئة.

تسبب الحريق في تدمير معظم السيارة أثناء توجهها لجمع القمامة بمنطقة سابا باشا وإصابة سائقها بجروح طفيفة، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون حدوث إصابات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.