مصر .. إعدام 9 متهمين لقتلهم 11 شخصاً في جريمة ثأر

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات المنيا في صعيد مصر بالإعدام شنقا على 9 متهمين بقتل 11شخصاً أخذاً بالثأر في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا الواقعة في صعيد مصر.

كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين آخرين أحدهما بالسجن المشدد والآخر بالسجن 15 عاما في ذات الواقعة، وقضت المحكمة بمصادرة السلاح المضبوط والمستخدم وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

يذكر أن المحامي العام لنيابات شمال قد أحال الواقعة الى محكمة الحنيات بالمنيا.

كما قضت المحكمة نفسها بإعدام متهم وبراءة 6 آخرين، بينهم طبيب في قضية إعادة إجراءات في أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي شمال المنيا، ومقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور المركز عام 2013.



واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية، والاطلاع على مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث.



كانت محكمة جنايات بالمنيا قد اصدرت أحكاما متنوعة في عام 2017، وقضت محكمة النقض بإعادة إجراءات محاكمتهم امام دائرة جنائية جديدة والتي اصدرت حكمها بإعدام متهم واحد وبراءة 6 آخرين.