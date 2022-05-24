ثعبان يغدر بماليزي في الحمام

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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دخل الماليزي صبري تازالي (28 عاماً) المقيم في سيلايانغ، الحمام لقضاء حاجته، وأخذ يلعب ألعاب الفيديو على هاتفه، لينتبه على لدغة الثعبان في مقعدته، وفقاً لصحيفة "ذا ستار" الماليزية.

في حالة من الذعر، وقف تازالي ليجد الثعبان معلقاً بأحد ردفيه.. فقام بنزعه وهرع إلى خارج الحمام مهرولاً ومحطماً الباب في هذه العملية.

لم يكن الثعبان الذي عض تازالي ساماً، وقد عولج بحقنة مضادة للكزاز. وتم أخذ الثعبان من قبل إدارة الإطفاء والإنقاذ المحلية.

شارك تازالي القصة على تويتر في نهاية الأسبوع الماضي ، على الرغم من أن الحادث نفسه وقع في مارس.

وفي تغريدة، نشر صوراً لما بعد ذلك بما في ذلك أحد الثعابين ملتفة بجانب وعاء المرحاض. كما صور الثعبان الذي تم التقاطه من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ.

وقال تازالي لصحيفة "ذا ستار" إنه اهتز من الحادث لدرجة أنه تجنب استخدام المرحاض في منزله لمدة أسبوعين تقريباً، مستخدماً مرحاض مسجد محلي بدلاً من ذلك. وأضاف: "لأكون صادقاً، ما زلت أشعر بالصدمة من الحادث".