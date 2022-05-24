الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة السبت المقبل

المصدر: البيان

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أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير السعودية، أن الشمس سوف تتعامد على الكعبة المشرفة، يوم السبت القادم الموافق (28 مايو 2022م)، وذلك عند الساعة (12:18) ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح المرصد الفلكي، عبر تويتر، أن التعامد يحدث عند تساوي خط عرض الكعبة مع ميل الشمس، ويُستفاد من هذه الظاهرة في البلاد التي تشارك مكة في جزء من النهار، بوضع شاخص متعامد، فيكون اتجاه القبلة عكس اتجاه الظل، وفق ما نشرته صحيفة عاجل.

وأضاف أن الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة، مرتان من كل عام، الأولى يوم 28 مايو الساعة (12:18) ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، ويوافق (7 الجوزاء 5 من البطين).

والتعامد الثاني يكون إما يوم 15 أو 16 من شهر يوليو، الساعة (12:27) بتوقيت مكة المكرمة، ويوافق (25 السرطان - 2 الهنعة).

وأشار المرصد الفلكي إلى أنه يمكن تحديد اتجاه القبلة في كل البلاد التي تشارك مكة نفس النهار، وذلك دون البوصلة أو أي أجهزة حديثة وبدقة عالية.

ويكون ذلك بوضع شاخص متعامد على الأرض تمامًا، وعند موعد تعامد الشمس على الكعبة المذكور سالفًا، بشير عكس الظل في اتجاه الشاخص الى اتجاه القبلة تمامًا.