متهم بالصدفة.. حاول فض مشاجرة فأصاب شاباً بنزيف في المخ

المصدر: البيان

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تدخل صاحب محل، بمنطقة السلام بالقاهرة، لفض مشاجرة بين شخصين بالمنطقة، فقام بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته محدثاً إصابة شاب.



ونجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات تفيد استقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بفقدان بالوعي ونزيف بالمخ)، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، وفقا لليوم السابع.



بالانتقال والفحص وبسؤال (والد المصاب – مقيم بذات العنوان) أقر بأنه أثناء تواجد نجله المصاب بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين "غير معلومين لديه" تدخل على إثرها (صاحب محل كائن بمحل البلاغ) في محاولة منه للفض بينهم وتعدى عليهم بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته محدثاً إصابة نجله المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه في محاولة منه للفض بينهم وصرفهم من أمام المحل عمله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهم.