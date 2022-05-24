مصر.. القبض على سيدة هاربة من 364 سنة سجناً

المصدر: البيان

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، من ضبط إحدى السيدات هاربة من التنفيذ عليها في 160 حكما قضائيا بالحبس 364 سنة.

وضبطت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، صاحبة شركة أدوية مقيمة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليها في عدد 160 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا شيكات، بإجمالي حبس 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 480 ألف جنيه وفق " القاهرة 24" .

وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

في ذات السياق تمكنت وحده مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير إحدى الشركات مقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 72 حكم حبس، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 119 سنة و3 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت 177 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.