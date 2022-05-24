السيسي يوفد مندوباً للتعزية في وفاة الفنان سمير صبرى

المصدر: البيان

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أوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العميد محمد المالكي للتعزية في وفاة الفنان سمير صبري وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

وغيب الموت الفنان المصري سمير صبري عن عمر يناهز الـ 86 عاما بعد صراع مع المرض، داخل أحد فنادق القاهرة بشكل مفاجئ ظهر الجمعة.

وكان الفنان المصري يقيم داخل الفندق بعد خروجه من المستشفى، في ظل تلقيه للعلاج واحتياجه لإجراء جراحة كبرى بالقلب.

وأعلن أشرف زكي نقيب الممثلين عبر صفحته على إنستغرام وفاة الفنان الكبير الذي أجرى مؤخرا جراحة في القلب.

وأكد أشرف زكي على أنهم متوجهون إلى الفندق الذي كان يقيم به الراحل من أجل مرافقة الجثمان والانتهاء من الأوراق والتصريحات، وأنه حتى الآن لم يتحدد موعد دفن الجثمان. وفقا لـ "العربية نت"

سمير صبري عانى من أزمة صحية كبرى بالقلب، وكان يحتاج إلى تغيير إحدى الصمامات، لكن الجراحة كانت تحتاج إلى ترتيبات طبية خاصة وهو ما لم يكن متوفرا، بسبب معاناة الراحل من ظروف صحية أخرى.

والفنان الراحل من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936، وقد تخرج من فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري.

قدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة.