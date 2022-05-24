استخراج 27 قطعة مغناطيس من بطن طفلة في السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكّن الفريق الجراحي للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، من إنقاذ طفلة كانت تعاني من الآم في البطن وقيء مستمر لأكثر من أسبوعين.

وتبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة السينية وجود 27 قطعة مغناطيسية من «مكونات لعبة» في الجهاز الهضمي مما تسببت في حدوث أكثر من 8 ثقوب في جدار الأمعاء، وفقا لصحيفة عاجل.

وباشر الفريق الطبي على الفور، إجراء تدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن واستخراج 27 حبة مغناطيسية وخياطة الثقوب المعوية.

وتكلّلت العملية بالنجاح حيث استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة مع متابعة حالة الطفلة حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.