يقتل تاجراً من أجل الوصول إلى طليقته

المصدر: البيان

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قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، إحالة أوراق فكهاني إلى المفتي لاتهامه بقتل المجني عليه.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار عبدالفتاح فريد الزارع والمستشار السيد مصطفي الحوراني وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

كانت القضية رقم 18647 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة على الطريق العام بدائرة القسم.

وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على كيس بلاستيك يستخدم في تكفين الموتى، وخاصة بمصابي فيروس كورونا ملقى بطريق محور أبي قير خلف الحاجز الاسمنتي وتنبعث منه رائحة كريهة.

وتوصلت جهود البحث إلى أن الجثة لرجل أعمال (تاجر حديد) يدعى (ف.ع) 57 سنة مقيم بمنطقة العصافرة دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبسؤال نجله أفاد بأن والده متغيب عن المنزل منذ تاريخ 7 أكتوبر، وأنه حرر محضرًا بتغيبه يوم 10 أكتوبر، ولا يعرف سبب اختفائه.

وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة ( اشرف.ع.ف) 45 سنة فكهاني وصاحب محمصة مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، صديق المجني عليه، ووجود علاقة عاطفية بين المذكور وطليقة المجني عليه وتدعى (م.أ).

وبمواجهة المتهم بما توصلت إليه التحريات اعترف أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة، حيث استدرج المجني عليه إلى شقة بمنطقة عزبة «اسكود» وعاجله بضربة على رأسه بمطرقة حديد، وعندما تأكد من وفاته وضع على وجه كمامة طبية ثم وضع الجثة في كيس موتى بمساعدة المتهم الثاني ابن شقيقته، وقاما بنقلها بواسطة السيارة وألقياها بمكان العثور عليها ووضع بجوارها أمبولات الدماء والشاش للتمويه ومحاولة الإيهام بأن المتوفى مريض كورونا ولا يجب الاقتراب منه.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتلقت النيابة إخطارًا من قسم الشرطة يفيد بوفاة المتهم الثاني داخل الحجز متأثرا بإصابته بمرض كورونا.

وفور انتهاء التحقيقات مع المتهم قررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي حدّدت جلسة 17 يوليو المقبل للنطق بالحكم في إعدامه.