السعودية.. القبض على شخص ارتكب 14 حادثة جنائية

المصدر: البيان

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قبضت شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية على مواطن سعودي ارتكب 14 حادثة جنائية تمثلت في الاحتيال على أشخاص من خلال الاتفاق معهم على شراء أجهزة إلكترونية عبر أحد مواقع التسوق، والاستيلاء عليها عند مقابلتهم له والهروب بها دون دفع ثمنها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

من جهة أخرى قبضت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير في السعودية، على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على آخر بسلاح أبيض ويطلق النار على مركبته في طريق عام.

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة. وفقا للعربية نت.

وبحسب أحد الأشخاص فإن المعتدى عليه طالب في المرحلة الثانوية وتمت إصابته بإصابات بليغة.