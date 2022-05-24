السعودية تطيح بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات ومحتال ارتكب حوادث جنائية

المصدر: البيان

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قبضت شرطة منطقة الرياض في السعودية، على 3 مواطنين ومقيمَيْن من الجنسية السورية، أحدهما مخالف لنظام الإقامة؛ ارتكبوا حادثتَي سرقة لمركبتَين، وقاموا بتفكيك إحداهما، وبيع أجزائها، وإحراقها لإخفاء معالمها، ووضع لوحات مسروقة على هيكلها.

وأوضحت الشرطة أنه تم استرداد المركبة الأخرى. وضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، على مواطن ارتكب (14) حادثة جنائية؛ تمثلت في الاحتيال على أشخاص من خلال الاتفاق معهم على شراء أجهزة إلكترونية عبر أحد مواقع التسوّق، والاستيلاء عليها عند مقابلتهم له والهروب بها دون دفع ثمنها.

وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.