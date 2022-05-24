فيديو.. سعودي يعتدي على آخر ويطلق النار على مركبته وسط شارع عام

المصدر: البيان

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قبضت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير في السعودية، على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على آخر بسلاح أبيض ويطلق النار على مركبته في طريق عام.

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة. وفقا للعربية نت.

وبحسب أحد الأشخاص فإن المعتدى عليه طالب في المرحلة الثانوية وتمت إصابته بإصابات بليغة.