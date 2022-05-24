حقيقة فيديو سقوط مطعم معلق في البحرين وزبائنه نساء سعوديات

المصدر: البيان

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أكدت منصة "هيئة مكافحة الإشاعات" في السعودية، الاثنين، أن فيديو "سقوط مطعم معلق في البحرين وكلهم نساء سعوديات" مفبرك وغير صحيح.

وأوضحت أن الفيديو المفبرك تم تداوله مجددا، وهو "مجتزأ من فعاليات وحملة إعلانية في مدينة وجدة المغربية، وليس في البحرين، وسبق أن تم نفيه عدة مرات قبل عدة سنوات".

الفيديو المتداول مجدداً بعنوان "سقوط مطعم معلق في البحرين وكلهم نساء سعوديات" مفبرك وغير صحيح.

التفاصيل:https://t.co/AWJkeuYE6Y pic.twitter.com/9rmSBAgkkO — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) May 23, 2022

وفي مايو عام 2016، نفت منصة هيئة مكافحة الإشاعات السعودية الفيديو المتداول بعنوان "سقوط مطعم معلق في البحرين ووفاة كل من فيه"، وأكدت أنه مفبرك وغير صحيح وتم تصويره في المغرب.

وفي أبريل 2021، كشفت رويترز أن صفحات عراقية على فيسبوك تداولت فيديو انتشر تحت عنوان: "لحظة سقوط المطعم المعلق في البحرين"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين لتلك الصفحات بالتعليق ونشر محتوى هذا الفيديو دون التحقق من صحته.

وقام فريق تقصي الحقيقة في رويترز بالبحث عن أصل هذا الفيديو، ليتبين أنه يعود لمطعم معلق موجود في منطقة وجدة في المغرب، حيث تم افتتاح المطعم في الثامن من أبريل عام 2016.

وكان خبر سقوط المطعم المعلق قد انتشر في عام الافتتاح أي 2016 ونسب أيضا لدولة البحرين، فيما نشرت صحف وقتها تكذيبا للشائعة المتداولة، كما أنه في تصريح سابق نفى رئيس مجلس إدارة شركة "اسكوب" الوكيل الحصري للمطعم المعلق في عام 2016 ما شاع حول سقوط المطعم ووقوع وفيات من جنسيات عربية مختلفة، وكان تعليقه على نفس الفيديو المنتشر مؤخرا.

وتقول رويترز إنه "من الناحية التقنية يمكن ملاحظة أن الفيديو في نهايته أي عند لقطة وقوع المطعم هو مفبرك وغير حقيقي".