"ما زالت مصدومة".. امرأة من ملبورن تفوز بـ 40 مليون دولار في "اللوتو"

المصدر: البيان

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فازت امرأة من ملبورن بأستراليا بجائزة "باوربول"، التي بلغت قيمتها 40 مليون دولار ،خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب موقع "أستراليا بالعربي.

وحصل السيدة على أحد الإدخالات الفائزة في دوري الدرجة الأولى على المستوى الوطني، لكنها تقاسمت الجائزة الكبرى البالغة 80 مليون دولار مع لاعب من نيو ساوث ويلز.

جدير بالذكر أن التذكرة الفائزة تم شراؤها من Sunshine Marketplace Lotto.

وقالت المرأة الفائزة: “ما زلت مصدومة”.

وتخطط المرأة لاستهلاك المال في السفر وشراء منزل.

والأرقام الفائزة في سحب أرسنال 1357 يوم الخميس 19 مايو 2022 كانت: 15، 34، 5، 11، 28، 8، 27، وكان رقم أرسنال الأكثر أهمية هو 3.