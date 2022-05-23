باحثون يكشفون سرّ الكيسيات البحرية في منع علامات التقدم بالعمر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام باحثون في كل من جامعة شيان جياوتونغ ليفربول بالصين، وجامعة ستانفورد وجامعة شنغهاي جياوتونغ وجامعة الأكاديمية الصينية للعلوم بنشر دراسة جديدة تفيد بأن تناول الكيسيات أو الزقيات البحرية قد يساعد على عكس علامات التقدم بالسن. ولفت موقع «بي جي آر» إلى أن الدراسة أجريت على الفئران، إلا أن النتائج كانت واعدة.

وتبين للباحثين أن دعم نظامنا الغذائي بهذه الأنواع من الحيوانات البحرية المعروفة بالزقيات قد يبطل مفعول السنوات وتأثيراتها على جسم الإنسان. ويبدو أن تلك الأنواع يمكن أن تؤكل نيئةً ولطالما ظهرت في الأطباق الكورية، لكن ما الذي يجعلها واعدةً إلى هذا الحدّ؟

تحتوي الزقيات على مادة تدعى البلازمالوجينات أو فسفولبيد الصفيحات الحيوي لعمليات يقوم بها الجسم. وتتواجد المادة عموماً في كل من القلب والدماغ والخلايا المناعية وينتجها الجسم طبيعياً. إلا أنه مع التقدم مع العمر يتراجع معدّل البلازمالوجينات في خسارة لمادة حيوية تميّز عدداً من أمراض التحلل العصبي.

واكتشف الباحثون مدى قدرة البلازمالوجينات على وقف التدهور العقلي أو الخرف، حيث إن الفئران الهرمة عادة يظهر لها شعر أسود أكثر كثافةً ولمعاناً مقارنةً بتلك التي لم تتلقَّ المكملات الغذائية المعنية. ولم تقتصر المسارات العكسية على الجوانب الفيزيولوجية إذ بدت تأثيراتها على القصور الإدراكي من خلال متاهة موريس المائية.