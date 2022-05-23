البكاء يبطل الصلاة في هذه الحالة

المصدر: البيان

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كشف الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن حالات تبطل فيها الصلاة بسبب البكاء.

وأوضح جمعة، خلال لقائه أمس على شاشة قناة «سي بي سي»، أن البكاء قد يبطل الصلاة في حالات أهمها التعمُّد.

وتحدث، في برنامجه «والله اعلم»، عن التباكي في الدعاء وحكمه شرعاً، مؤكداً أن هذا أمر خاطئ ونهى عنه الإمام الشافعي.

وقال إن الشافعي رأى أنه لا يجوز التباكي في الصلاة واستحضار البكاء ونحو ذلك، مشيراً إلى أن هذا أمر قد يغلب الإنسان تلقائياً ولكن لا ينبغي أن يستحضره.

وأضاف أن هناك قولاً للإمام الشافعي بأن البكاء إذا نتج عنه حرفان فأكثر يُبطل الصلاة، مبيناً أنه حين يبكي المصلي ويكحّ مثلاً فهناك ألف وحاء وميم وواو وهكذا فتبطل صلاته.

وفرَّق مفتي مصر السابق بين أمرين: البكاء الذي يغلب المصلي فيكون معذوراً، والتباكي، وهو تعمُّد البكاء واستجلابه، لافتاً إلى أن فتوى الإمام الشافعي تتعلَّق بالحالة الثانية.

وذكر أن الشافعي لاحظ ذلك ونهى عنه، وتكلَّم كلاماً لم يفهمه البعض، وظنوا أنه يقصد من غلبه البكاء، ولكنه قصد من تباكى.