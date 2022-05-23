يعمل سائق أجرة .. القبض على "سمكري بني آدمين" جديد في مصر

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات المصرية اعتقال طبيب علاج طبيعي مزيف يدير مركزا غير مرخص للتأهيل الحركي والعلاج الطبيعي في مدينة إبشواي بمحافظة الفيوم.

قالت السلطات إن الشاب ليس من أعضاء النقابة ولا يحمل بكالوريوس العلاج الطبيعي، مؤكدة أنه وبفحص بياناته تبين أنه سائق سيارة أجرة وحاصل على دبلوم صناعي، مضيفة أنه يدعي تخصصه في العلاج بالحجامة والكايروبركتك والطب التكميلي.

وكانت السلطات المصرية ألقت قبل شهور القبض على طبيبين مزيفين يديران مركزين للعلاج الطبيعي بدون ترخيص في محافظة الشرقية شمال البلاد، وتبين أن أحدهما حاصل على دبلوم تجارة والآخر يعمل ميكانيكيا للسيارات.

وفي وقت لاحق قررت السلطات المصرية، حبس صاحب مركز للعلاج الطبيعي أطلق على نفسه لقب "سمكري البني آدميين" 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.