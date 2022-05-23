الداخلية المصرية تكشف مفاجأة في فيديو "مخدر الدليفري"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية؛ ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه عامل توصيل الطلبات (الدليفري) بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة يقوم باختلاس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب، وكذا الإشارة إلى قيام العامل بدس مخدر في الوجبة بقصد السرقة.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الأحد؛ بالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه تبين أن عامل توصيل الطلبات (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة)، وصدور الطلب المراد توصيله إلى مسكن (مقاول، مقيم بمنطقة المعادي الجديدة بالقاهرة).

وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها وأنه لم يتعرض لأي ضرر، وأنه قام بعمل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفري عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة كنوع من التطفل وانصرف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية كانت استغاثة ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي مصحوبة بمقاطع فيديو توثق ما فعله عامل التوصيل لمطعم شهير خلال تسليم وجبة لأحد العملاء.

وفي التفاصيل نشر حساب لفتاة تدعى هبة محمد، تقيم في منطقة المعادي جنوب العاصمة المصرية القاهرة، فيديو للعامل وهو يحاول سرقة شقة شقيق زوجها.

وأوضحت أن العامل ظل يتلصص وينتظر أمام باب الشقة بعد تسليم الطلب وتسلم حسابه، وقامت كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة بإرسال رسائل تحذيرية على الهاتف الجوال.

وهنا كما تقول انتبه شقيق زوجها وعندما هم مسرعا وفتح باب الشقة لمعرفة ما يجري في الخارج فوجئ بالعامل يفر هاربا.

وأوضحت صاحبة الفيديو أن كاميرا المراقبة كشفت أن العامل وضع مخدرا في المشروبات الغازية وكان بصحبته شخص آخر ليساعده على سرقة الشقة بعد أن يتأكدا من نوم العميل ولولا كاميرات المراقبة التي أطلقت إنذارا تحذيريا لوقعت الكارثة.

وذكرت أنها حاولت التواصل مع المطعم لكن دون جدوى، مضيفة أنها طلبت على الأقل معرفة اسم العامل لملاحقته بعيدا عن إدارته، ولكن لم يتم الاستجابة لطلبها.

وناشدت السيدة المواطنين الحذر من عمال التوصيل بعد هذه الواقعة، مؤكدة أنه لولا كاميرا المراقبة لكان شقيق زوجها وأسرته قد تعرضوا لمكروه.

ولاقت الواقعة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، وطالب المغردون بمقاطعة المطعم وعدم التعامل معه حتى يقوم بالإرشاد عن العامل، كما طالبوا بالحذر واتخاذ كل إجراءات الحيطة عند التعامل مع عمال توصيل الطلبات.