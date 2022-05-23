نظارة للترجمة الفورية

المصدر: نيويورك - د ب أ

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كشفت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية «غوغل» خلال مؤتمر «مطوري غوغل آي. أو» عن نموذج اختباري لنظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم أثناء أي محادثة مع شخص آخر.

كما أشارت الشركة، التي ظهرت إلى الوجود كمحرك بحث على الإنترنت، إلى أنه سيكون خلال وقت قصير للغاية، في مقدور مستخدمي الإنترنت في العالم، البحث عن أي معلومات بمجرد توجيه كاميرا الهاتف الذكي المتصل بالإنترنت إلى أي شيء مطلوب معرفة معلومات عنه.

وبحسب «غوغل»، فإن مجرد صورة لأي طعام سيكون كافياً لمعرفة كل المطاعم الجيدة، التي توفر هذا الطعام في المنطقة القريبة من المستخدم. كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات في أي متجر لاكتشاف أكثرها صحية. وفي إطار رؤيتها، تطور «غوغل» نظارات ذكية تستطيع عرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلي في مدى رؤية المستخدم.