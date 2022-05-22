الأمن السعودي يتحرك بعد فيديو اعتداء فتاة على أخرى في مكان عام

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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تحديد هوية فتاة تظهر في فيديو وهي تعتدي على أخرى.

وذكر بيان نشره حساب الأمن العام السعودي على تويتر، بأنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اعتداء فتاة على أخرى في أحد الأماكن العامة، فقد تمكَّنَت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها".

فيديو | #شرطة_الرياض تحدد هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تعتدي فيه على أخرى#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/RPhl65E4lj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022

ويظهر الفيديو القصير، الذي لا تبدو صورته واضحة تماما، شابة تعتدي على أخرى تجلس أمامها بضربات متتالية على الرأس والوجه، بينما تتواجد فتيات آخريات بنفس المكان.

وأضاف البيان أنه "جاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الفتاة"، من دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل.

شرطة منطقة الرياض تُحدِّدُ هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تعتدي فيه على أخرى في أحد الأماكن العامة pic.twitter.com/qw1IVt0x8W — الأمن العام (@security_gov) May 22, 2022