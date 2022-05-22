مصر.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلاف على الميراث

المصدر: البيان

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز أخميم بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بالميراث، نتج عنها إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعي بسوهاج.



كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة. وفقا لليوم السابع.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علي العماري والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، أن المشاجرة وقعت بين الطرف الأول، "أحمد ع ع ع 55 سنة مزارع مصاباً بجرح طعني بالبطن، وحافظ خ ع ع 60 سنة مزارع مصاباً، اشتباه نزيف بالمخ"وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

والطرف الثاني "الحسن ع م ع 22 سنة طالب مصاباً بجرح قطعي بالجبهة وشقيقه رائد ع م ع 31 سنة عامل مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث، وتحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.