فيديو.. سرب من النحل يحتل مدينة بريطانية

المصدر: البيان

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سادت حالة من الذعر في شوارع مدينة تينيسايد البريطانية بسبب أسراب من النحل الذي تجمع خلال 15 دقيقة حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة فقد احتلت نحو 15 ألف نحلة شارع روبرت ويتبورن جنوب تينيسايد، وأشاعت الذعر بين السكان.

ووثقت مقاطع فيديو سرباً ضخماً من النحل على حائط، بينما كانت أعداد أخرى تطير بسرعة كبيرة، مخلفة دوياً في المكان.

وقالت "ديلي ميل" إن مربيي النحل جودي نيوبروك وكريستين كاجياو حضرا إلى مكان تجمع تلك الحشرات لإنقاذها، حيث قاموا في غضون ساعتين بجمعها.

وقالت نيوبروك التي كانت تربي النحل لمدة عامين، إن النحل كان هناك بسبب موسم التطريد الذي يحدث في فصل الربيع.

من جهة أخرى، قال شخص يدعى غيتسهيد: "في الشتاء يدخل النحل في سبات، لكن في الربيع يدرك النحل أن الخلية كبيرة جداً ويجب أن تنفصل، مضيفاً أن وجود ملكتين في الخلية الواحدة غير ممكن، ما يدفع إحداهن إلى المغادرة صحبة نصف أعداد النحل بحثاً عن مكان يتجمعون فيه.

وعادة ما تأخذ الملكة الأصلية نصف الخلية وتخرج الملكة الأخرى بحثاً عن منزل جديد، ولكن من المعروف أن النحل لا يمكنه الطيران إلا لمسافة ثلاثة أميال في المرة الواحدة ثم يتوقف للراحة، وهكذا ينتهى به الأمر على الجدران والأشجار والشوارع.