هنديان يقاضيان ابنهما لعدم إنجابه حفيداً لهما

المصدر: البيان

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رفع زوجان في ولاية أوتارانتشال بشمال الهند قضية ضد ابنهما الوحيد وزوجته لعدم إنجابهما حفيداً لهما بعد ست سنوات من الزواج.

وأنفق سانجيف وسادهانا براساد، (61 و57 عامًا)، مدخراتهما في تربية ابنهما، ودفع تكاليف دراسته وتدريبه ليصبح طياراً، إضافة إلى إقامة حفل زفاف فخم، حسب موقع "بي بي سي" .

ويطالب الوالدان بتعويض يبلغ 650 ألف دولار إذا لم يولد أي حفيد لهما في غضون عام.

قال براساد إنه أنفق كل مدخراته على ابنه وأرسله إلى الولايات المتحدة عام 2006 لتلقي تدريب الطيارين بكلفة 65 ألف دولار. وعاد إلى الهند في عام 2007، لكنه فقد وظيفته واضطرت عائلته إلى إعالته ماليًا لأكثر من عامين.

وحصل الابن شري ساجار (35 عامًا)، في النهاية على وظيفة طيار. يقول والداه إنهما رتبوا زواجه بشوبانجي سينها (31 عاماً) في عام 2016، على أمل أن ينجبا لهما حفيداً «يلعبان معه» أثناء تقاعدهما. ويقول الوالدان إنهما دفعا كلفة حفل زفاف في فندق خمس نجوم وسيارة فاخرة بقيمة 80 ألف دولار وقضاء شهر عسل في الخارج.