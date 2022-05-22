كلبة شجاعة تنقذ صاحبتها من هجوم أسد جبلي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدين إيرين ويلسون (24 عاماً)، والتي تعيش في مقاطعة ترينيتي بمنطقة نائية في شمال غرب كاليفورنيا، بحياتها إلى كلبتها التي أنقذتها من أنياب أسد جبلي، حيث كانت إيرين تسير بموازاة النهر، عندما هاجمها الأسد الجبلي، حسب "سبوتنيك".

وقالت ويلسون إنها استدعت في الحال كلبتها "إيفا"، البالغة من العمر عامين ووزنها 55 رطلاً، من نوع "البلجيكي مالينو"، والتي قفزت للدفاع عنها ضد الأسد الجبلي.

وتابعت ويلسون أن كلبتها والأسد الجبلي "تقاتلا لبضع ثوان، حتى سمعتها بدأت في البكاء، بعد أن قام الأسد بالإمساك بجمجمتها".

وحاولت إيرين ويلسون فصل أسد الجبل عن كلبتها، بضربه بالحجارة والعصي وكذلك بقبضتيها، حتى قام سائق عابر في النهاية برش وجهه برذاذ الفلفل ففرّ بعيداً.

وأصيبت الكلبة "إيفا" بجروح بالغة إثر الهجوم، وكانت تتشنج في السيارة خلال الرحلة التي استغرقت ساعة إلى الطبيب البيطري.

وتعاني الكلبة من كسر في الجمجمة، وثقب في تجويف الجيوب الأنفية، وتورم شديد حول عينها، وقالت صاحبتها، إيرين ويلسون، إنها تجمع تبرعات لفواتير الطبيب البيطري لعلاجها.

وأكدت ويلسون أن كلبتها هي بطلتها، وتدين لها بحياتها.