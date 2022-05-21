سيدة مصرية تضع 5 توائم بحالة جيدة في ولادة قيصرية

المصدر: البيان

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وضعت سيدة مصرية خمسة توائم في ولادة قيصرية بمستشفى المنشاوي العام بمدينة طنطا، اليوم السبت، مكتملي النمو وبحالة صحية جيدة، وكذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة انتابت جميع العاملين بالمستشفى وأسرة الأطفال.

وأوضحت الطبيبة التي قامت بإجراء العملية القيصرية أن السيدة وضعت قبل ذلك ثلاث مرات تم استقبالها قبل الولادة بأسبوع لمتابعة الحالة وإعطاء الأدوية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية لها والأجنة، وقد تمت العملية بنجاح بعد متابعة الحالة الصحية للأم والأجنة، مشيرة إلى أن أوزان الأطفال طبيعية وتم وضعهم بالحضانات للتأكد من حالتهم الصحية.

من جانبه، كلف وكيل وزارة الصحة بالغربية، مدير المستشفى بمتابعة حالة الأم والأطفال الخمسة، كذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم وتوفير الألبان المدعمة لهم والأدوية اللازمة وتوفير احتياجاتهم للتأكد من سلامة الأم والأطفال.