فيديو .. شجاعة مالك سيارة تحبط عملية سرقتها بالسعودية

المصدر: البيان

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تمكن صاحب مركبة من إحباط سرقة سيارته بعملية أشبه ما تكون بالفدائية، بالرياض، حيث أظهر مقطع فيديو، لصاً يسرق سيارة في وضع التشغيل أثناء توقفها داخل محل خدمات سيارات.

وما إن انتبه صاحبها حتى ركض وصعد بجانب السارق الذي رجع بالسيارة إلى الخلف، مما أدى إلى سقوط المالك واصطدامه بعامود، ليتجه مجددا نحو المركبة، وفقا للعربية نت.

كما أظهر فيديو من كاميرا مثبتة داخل الموقع، السيارة تصطدم بنهاية حائط المحل وتتوقف فجأة، بعد سقوط السارق منها دون حراك.

ورصد الفيديو، قيام صاحب المركبة بركل اللص وهو ملقى على الأرض، فيما ذكرت مصادر أن السارق تعرض لكسر بالرقبة وهو في حالة خطرة.

وعلى الصعيد ذاته، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو سرقة السيارة منتقدين ترك بعض المواطنين سياراتهم في وضع التشغيل، وما يترتب عليه من سرقة السيارة أو اختطاف أطفال.

كما وأكدت الإدارة العامة للمرور مجدداً أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يُعد مخالفة مرورية، ونصحت الإدارة قائدي المركبات بضرورة التأكد من إطفاء محرك المركبة، وإغلاقها بشكل جيد بعد النزول منها.