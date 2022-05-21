العثور على مقيم سوداني تاه بالصحراء في السعودية

المصدر: البيان

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عثرت فرق الأمن والإنقاذ ومتطوعون في السعودية، على مقيم سوداني كان قد تاه في الصحراء على قدميه جنوب محافظة مهد الذهب بعد قرابة 12 ساعة من البحث والتمشيط.

وتعود التفاصيل، لحين تلقي أحد معارف المقيم الذي يعمل راعي إبل اتصالاً منه يفيد فيه بأنه ذهب سيراً على الأقدام قاصداً حظيرة شخصٍ آخر، لكنه تاه عنها وأخطأ طريق العودة ولا يعرف أين مكانه الحالي، وأنه يعاني عطشاً شديداً ويخشى الهلاك، ثم انقطع الاتصال، وأصبح هاتفه مغلقاً، حيث أبلغ الأخير شرطة محافظة مهد الذهب بالاستغاثة التي تلقاها. وفقا لصحيفة سبق.

وعليه، قامت الشرطة بتمرير البلاغ للجهات المختصّة وعمل الجميع يساندهم عشرات المتطوعين على تمشيط المنطقة المتوقع وجوده فيها، وبعد قرابة 12 ساعة تم العثور عليه في أحد الأودية وهو بصحة جيدة، وجرى نقله لأقرب مركز رعاية أولية صحية للفحص والاطمئنان.