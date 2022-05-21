غرق 3 أشخاص أثناء استحمامهم في النيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقى 3 شبان مصرعهم غرقا في النيل بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج أمس الجمعة.

وقالت التحقيقات إنهم كانوا يستقلون قاربا صغيرا للتنزه والسباحة في النيل، ونزلوا للاستحمام هربًا من شدة الحر ولم يتمكنوا من مقاومة كثافة المياه وغرقوا جميعًا.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من أهالي قرية «برديس» بدائرة المركز بغرق 3 شباب من القرية أثناء استحمامهم في النيل، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد علي رئيس فرع الأمن العام، وقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ النهري، بقيادة الرائد عمر محمد عبدالسلام رئيس القسم الإنقاذ النهري.

وبعد جهود مضنية تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا الثلاث، وتبين أنهم علاء. أ «19 سنة»، وإبراهيم. ش «19 سنة»، وكريم. أ «18 سنة»، وأنهم كانوا يستقلون قاربا صغيرا للتنزه والسباحة في النيل، ونزلوا للاستحمام هربًا من حرارة الجو فغرقوا لعدم إجادتهم السباحة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي.

وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار وائل محمد علي المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج.