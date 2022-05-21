لماذا منعت بلدة ألمانية خروج القطط من المنازل حتى نهاية الصيف؟

المصدر: البيان

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أمرت السلطات في بلدة فالدورف الألمانية، أصحاب القطط الأليفة إبقاء قططهم داخل المنازل حتى نهاية شهر أغسطس، وذلك لحماية صغار طائر القوبع، في موسم تكاثره.

يأتي هذا القرار بهدف حماية طائر القوبع (نسبة إلى قبعة)، والذي يضع عشه على الأرض ويعتبر فريسة سهلة للقطط، بحسب "يورونيوز".

وقالت بلدية والدورف الواقعة في جنوب غرب ألمانيا: "قد يعتمد بقاء هذا النوع من الطيور على حماية صغير واحد".

انخفض عدد طيور القوبع في أوروبا الغربية بشكل حاد في العقود الأخيرة.

ويسري القرار على جميع أنواع القطط وسوف يتكرر خلال السنوات الثلاث القادمة.