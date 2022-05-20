مصر..أزمة قلبية أثناء ممارسة الرذيلة سبب وفاة مسن بالعجوزة

المصدر: البيان

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فكت الأجهزة الامنية المصرية لغز وفاة مسن أمام سلم عمارة بالعجوزة.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق، تفاصيل صادمة في العثور على جثة موظف بالمعاش ملقاة بسلم عقار سكني بمنطقة العجوزة، وقالت إن المتوفي على علاقة غير شرعية بربة منزل ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء ممارسة الرذيلة داخل غرفة نومها، فقررت التخلص من جثته على مدخل العقار خوفا من الفضيحة.

وأضافت التحقيقات أن المسن أصيب بأزمة قلبية أثناء ممارسة علاقة غير شرعية بسيدة، فاستعانت بابنتها وحملتا معا الجثة خارج الشقة وتركتاها على مدخل العقار بعد أن استولت على متعلقاته الشخصية وفق موقع فيتو.

وتم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بوجود علاقة غير شرعية مع المتوفي، وقالت: مات داخل غرفة نومي فتخلصت من جثته على سلم العقار.

وتابعت التحقيقات، أنه فور وصول زوج السيدة استولى على نقود كانت متواجدة مع المسن، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة مسن ملقاة بسلم عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على الجثة لا توجد بها أي إصابات، وأن المسن كان يتردد على سيدة مقيمة بالعقار، لارتباطه بعلاقة غير شرعية بها، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.