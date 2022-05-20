السعودية.. زائر غير مؤمن في "توكلنا" يعتبر غير محصن

المصدر: البيان

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كشف تطبيق "توكلنا" في السعودية، أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق تتم من خلال 3 جهات، سواء للمحصنين وغيرهم، والمستثنين، والقادمين من الخارج.

ولفت "توكلنا" إلى أن الحالة الصحية "زائر غير مؤمّن" توضح أن المستفيد زائر من خارج السعودية وليس لديه تأمين فعّال، موضحا، أن "زائر غير مؤمّن" تتم معاملته معاملة غير المُحصَّن.

وأكد التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة السعودية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق "محصن، مصاب، مخالط، لم تثبت إصابته، غير محصن، غير مكتمل التحصين، مستثنى لأسباب طبية" يكون من قبل وزارة الصحة، أما تعديل الحالة "مستثنى - زائر خليجي"، و"مستثنى - زائر بتأشيرة حكومية" يكون من قبل "توكلنا"، وتعديل الحالة "زائر مؤمّن، زائر غير مؤمّن" يكون من قبل مجلس الضمان الصحي. وفقا لصحيفة عكاظ.