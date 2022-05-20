الكويت تعلن اشتراطات الحج للعام الجاري
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أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية تعميماً لحملات الحج، حددت فيه أهم الاشتراطات والضوابط الصحية المطلوبة لموسم الحج هذا العام 1443هـ.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، اشتمل التعميم على 5 اشتراطات:
- استكمال التحصينات الأساسية بلقاحات تحددها وزارة الصحة السعودية.
- تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أُخذت خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.
- يجب لبس الكمامة أثناء أداء مناسك الحج في الأماكن المغلقة والمفتوحة.
- تأمين يتضمن تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، خلال فترة تواجد الحجاج في السعودية.
- يقتصر الحج هذا العام للفئة العمرية الأقل من 65 عاماً فقط.