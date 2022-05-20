الكويت تعلن اشتراطات الحج للعام الجاري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية تعميماً لحملات الحج، حددت فيه أهم الاشتراطات والضوابط الصحية المطلوبة لموسم الحج هذا العام 1443هـ.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، اشتمل التعميم على 5 اشتراطات:

- استكمال التحصينات الأساسية بلقاحات تحددها وزارة الصحة السعودية.

- تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أُخذت خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.

- يجب لبس الكمامة أثناء أداء مناسك الحج في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

- تأمين يتضمن تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، خلال فترة تواجد الحجاج في السعودية.

- يقتصر الحج هذا العام للفئة العمرية الأقل من 65 عاماً فقط.