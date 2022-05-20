تحديد موعد إطلاق مركبة روسية إلى القمر

المصدر: البيان

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أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن موعد إطلاق المركبة "لونا-25" سيكون نهاية سبتمبر 2022.

وأشار روغوزين في حديثه بمارثون "الآفاق الجديدة"، إلى أن المركبة "لونا-25" سوف تطلق من مطار فوستوتشني الفضائي في نهاية شهر سبتمبر المقبل. وفقاً لوكالة " نوفوستي " الروسية.

وقال، "نخطط لإطلاق هذه المركبة قبل نهاية شهر سبتمبر من مطار فوستوتشني الفضائي".

وكان روغوزين قد أعلن في وقت سابق، أن موعد إطلاق المركبة "لونا-25" يعتمد على نتائج الاختبارات.

ومن جانبه أعلن ألكسندر ميتكين، نائب المصمم العام للأنظمة الكهربائية، أن الموعد الأولي لإطلاق أول مهمة وطنية بعد مضي 46 عاما، إلى القمر من مطار فوستوتشني الفضائي كان مقررا في 22 أغسطس 2022.

والمهمة الرئيسية للمركبة "لونا-25" هي تطوير التقنيات الأساسية للهبوط السهل في منطقة القطب الجنوبي للقمر، وإجراء دراسات الاتصال في هذه المنطقة.