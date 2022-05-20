جيانغسو تستضيف مهرجان شيويي - الصين الدولي الـ 22 لصيد جراد البحر

المصدر: البيان

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أقيم حفل افتتاح مهرجان شيويي، الصين الدولي الـ 22 لصيد جراد البحر في محافظة شيويي بمدينة هوايآن، مقاطعة جيانغسو في 18 مايو الجاري.

وتقع محافظة شيويي في الروافد الدنيا لنهر هوايخه والضفة الجنوبية لبحيرة هونغ تزه، كما يعتبر جراد البحر بطاقة أعمال لامعة للاقتصاد المحلي والصناعة والأعمال والسياحة، مع نطاق صناعي يزيد على 10 مليار يوان.

روجت محافظة شيويي في السنوات الأخيرة بشكل شامل لنموذج الزراعة والتربية الجديد "تكافل جراد البحر والأرز". وفي الوقت الحاضر، وصلت مساحة زراعة وتكاثر "جراد البحر والأرز" في المحافظة إلى 665000 مو، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية