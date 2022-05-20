أول دليل أرضي على وجود «مستعر أعظم» نادر

المصدر: (دبي - البيان)

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يعتقد العلماء أنهم وجدوا أول دليل على الأرض «مستعر أعظم» نادر (النوع Ia)، وتعد انفجاراته من أكثر الأحداث نشاطاً في الكون، وتحدث عندما يكتسح نجم قزم أبيض كثيف نجماً آخر، وفق مجلة «ساينس آرت».

ويأتي هذا بعد دراسة لعينات من حجر «هايباتيا» الخارجي، الذي عثر عليه في مصر عام 1996، حيث أشار التركيب الكيميائي ونمط الصخور، إلى أن القطع تحتوي على أجزاء من الغبار وسحابة الغاز المحيطة بمستعر أعظم.

وباستخدام تقنيات حديثة، جمع العلماء أدلة تضمنت تؤكد أن الحجر قد أتى من انفجار نجم قزم أبيض كثيف.