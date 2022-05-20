9 ملايين شخص ضحايا التلوث كل عام

المصدر: (دبي - البيان)

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أفادت دراسة جديدة، بأن التلوث بجميع أنواعه، يتسبب في 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم، مع ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب تلوث الهواء من عوادم السيارات والصناعة، بنسبة 55 %، منذ عام 2000.

وبحسب الدراسة، يقابل هذه الزيادة عدد أقل من الوفيات الناتجة عن التلوث من المواقد الداخلية البدائية والمياه الملوثة بالنفايات البشرية والحيوانية. كما أظهرت نتائج الدراسة، أن إجمالي وفيات التلوث في عام 2019، هي نفسها تقريباً لعام 2015.

ومن جهته، قال مدير برنامج الصحة العامة العالمي، ومرصد التلوث العالمي في كلية بوسطن، فيليب لاندريغان: «9 ملايين حالة وفاة كثير جداً».