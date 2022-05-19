لم يرحموا توسلاتها.. فك لغز جريمة طفلة أجا.. الأم و 3 آخرون قتلوها بلا رحمة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فكت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بمصر غموض العثور على جثة طفلة بـأجا ملقاة على مصرف، حيث تبين أن علاقات جنس جماعي وراء قتل الطفلة، بعد أن شاهدت والدتها وصديقة والدتها وزوجها وأخرى يمارسون علاقة حميمة وقاموا بوضعها بصندوق السيارة حتى الاختناق والموت، وبعد ست ساعات وعند فتحهم الصندوق وجدوها تنازع الحياة وتحرك يدها وتستغيث بهم وفي حالة إعياء فقاموا بغلق الشنطة عليها مرة أخرى لمدة يوم ونصف حتى فارقت الحياة وتيبس جسدها وقاموا بالتخلص منها.

وتمكنت القوات الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية ملقاة بجوار أحد المصارف بنطاق مركز أجا، حيث تبين أن وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم والدة الطفلة وصديقتها وعشيقهم وزوجته، حيث ارتبطت والدة الطفلة وصديقتها بعلاقة جنسية مع المتهم بعلم زوجته ورغبتها، وكانوا يقومون بعلاقات جماعية حميمة وكانت تشاهدهم الطفلة.

وتلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد المصارف بزمام قرية تلبنت التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز أجا برئاسة المقدم كريم عبد الرازق رئيس المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 5 سنوات، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات وفق موقع فيتو.

وبتقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم كريم عبد الرازق مباحث أجا تبين أن المتهمين وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم والدة الطفلة وصديقتها وزوجها وعشيقته، فى مدينة الجيزة وهم" الام “ش ا ” وصديقتها" ه ا “و عشيقهم ” م ف" وزوجته “ك س” كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت اوبر ومثلها ويقومون بسحب قائدها وسرقة سيارته، قاموا بسرقة سيارتين النترا وتويوتا التي قاموا بارتكاب واقعة قتل الطفلة بها.

وارتبطت والدة الطفلة وصديقتها بعلاقة جنسية بالمتهم بعلم زوجته ورغبتها وكانوا يقومون بعلاقات جماعية حميمة، وكانت تشاهدهم الطفلة وتقلدهم أمام الجميع بحركات تمثيلية طفولية، الأمر الذي جعلهم يقومون بمداومة تعذيبها خلال شهرين بحرقها بجسدها ووضعها للنوم بالدولاب وتحت السرير وحبسها في غرفة بمفردها وغلقها عليها.

ومع استمرار الطفلة بتمثيل تلك الحركات وخشية من افتضاح أمرهم قاموا بالاتفاق على التخلص منها بحيلة اعتقدوا بأنها ستفلتهم من العقاب، فقاموا بالاتفاق علي وضعها بصندوق السيارة حتى الاختناق والموت، وبعد ست ساعات وعند فتحهم الصندوق وجدوها تنازع الحياة وتحرك يدها وتستغيث بهم وفي حالة إعياء فقاموا بغلق الشنطة عليها مرة أخرى لمدة يوم ونصف حتى فارقت الحياة وتيبس جسدها وقاموا بالتخلص منها.

وكان قد تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتكثيف الجهود لكشف غموض الجريمة، خاصة مع عدم وجود بلاغ غياب خلال الفترة الأخيرة بنطاق المركز، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.