«سوبرماركت» تخفض الأسعار لمن هم فوق الـ 60 عاماً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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من المقرر أن تطلق سلسلة محلات سوبرماركت في آيسلندا خصماً جديداً قدره 10% للمتسوقين على مجمل مشترياتهم، لكن يشترط من أجل التأهل لهذا الخصم، الذي سوف يسري فقط أيام الثلاثاء، أن تكون أعمارهم 60 عاماً فما فوق.

وهذا أول سوبر ماركت يطلق خصماً لمن هم فوق الستين، وفقاً لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، التي نقلت الخبر.

وسيتمكن كل من يبلغ من العمر 60 عاماً وما فوق المطالبة كل يوم ثلاثاء اعتباراً من 24 مايو، بهذا العرض في فروع سوبرماركت «ذا فوود ويرهاوس»، من خلال إظهار دليل يظهر عمره.

وقد أفيد أنه لا يوجد حد أدنى للإنفاق، وأن الخصم يسري على جميع المنتجات والنطاقات.

ونقلت صحيفة «ذا ميرور» عن بائع التجزئة إنه قرر إطلاق العرض بعد أن كشفت المؤسسة الخيرية البريطانية، التي تعنى بكبار السن «ايج يو كي» مؤخراً أن ثلاثة أرباع كبار السن في المملكة المتحدة، ما يعادل 9.4 ملايين شخصاً، قلقون بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال المدير الإداري، ريتشارد ووكر، في آيسلندا: «لدينا تاريخ طويل في دعم زبائننا الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً، على سبيل المثال، عندما أطلقنا مبادرة «ساعة كبار السن» في ذروة الوباء»، مضيفاً: «والآن جعلت أزمة تكلفة المعيشة دعم هؤلاء الزبائن أكثر أهمية».

وأشارت «ذا ميرور» إلى إجراء آيسلندا في نهاية العام الماضي تجربة إقليمية، قدمت خلالها لمن يتلقون معاشاً حكومياً قسائم تعادل 30 جنيهاً استرلينياً، وأفادت أنها تستكشف الآن طرحها وطنياً هذا الصيف.

وكان محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، قد أطلق تحذيراً مروعاً أخيراً بشأن الإمدادات الغذائية والتكاليف المرتفعة على المستهلكين في بريطانيا.