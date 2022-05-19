سهرات مميزة مع أبرز منسقي الأغاني في حلبة دبي للتزلج

المصدر: دبي ـ البيان

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تقدم حلبة دبي للتزلج فرصةً للتخلص من حر الصيف والاستمتاع بباقةٍ من الأنشطة الداخلية، حيث تدعو عشاق التزلج من سكان دبي وزوارها إلى الاستمتاع بأمسياتها الاستثنائية التي يحييها منسقو الأغاني أيام الجمعة والسبت.

وتحرص الوجهة الترفيهية على تلبية تطلعات الجميع، إذ تتيح للزوار استعراض حركات الرقص المفضلة لديهم على مقاعد المدرجات أو في حلبة التزلج مع الاستمتاع بأنشطة التزلج الممتعة. وتقام الحفلات في أمسيات الجمعة والسبت من الساعة 8:15 حتى 9:45 ليلاً لتوفر للزوار أجواءً موسيقية مميزة وتجارب ترفيهية استثنائية مع العائلة والأصدقاء.

كما توفر حلبة دبي للتزلج، التي تعد وجهة التجارب الممتعة الأولى في دبي، ملاذاً مثالياً للراغبين في قضاء أوقات مميزة بعيداً عن حر الصيف.