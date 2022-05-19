فيديو.. معلم ينقذ طالباً ابتلع قطعة بلاستيكية بمدرسة في السعودية

المصدر: البيان

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاح أحد المعلمين في إنقاذ تلميذ تعرض لعملية اختناق داخل فصل دراسي، بواسطة قطعة بلاستيكية، حيث أجرى له إسعافًا أوليًا.

وأوضح مغردون، أن الحادثة وقعت في مدرسة المناهج الأهلية بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأنه تمَّ تكريم المعلم عيسى بن أحمد نمازي، وفقا لصحيفة عاجل.

وأظهر المقطع المتداول الطلبة وهم يتلقون الدرس بالفصل، وفجأة تعرض أحد الطلبة بالمقاعد الأخيرة لحالة اختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية.

وعلى الفور أسرع نحوه معلم الفصل وأجرى له إسعافًا أوليًا، ونجح في إخراج القطعة البلاستيكية.

وقام الطالب على الفور وأخذه المعلم لخارج الفصل متجهين إلى العيادة الطبية للاطمئنان على صحته.

وأشاد الكثير من المغردين بتصرف المعلم، وأكدوا فوائد تعلم الإسعافات الأولية والتي قد تنقذ حياة إنسان تعرض للخطر.