فيديو للشمس من أقرب نقطة ... كما لم نرها من قبل

المصدر: وكالات

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أظهرت لقطات مصورة لحظة اقتراب مركبة فضائية تدور حول الشمس لمسافة قريبة جدا في مقطع نادر يظهر تفاصيل لظواهر تحدث على الشمس لم تر من قبل، وفقا لموقع "Science alert".

دخلت المركبة المدارية الشمسية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية المنطقة المعروفة باسم "الحضيض الشمسي"، وهي أقرب نقطة يمكن الوصول لها للشمس، في 26 مارس الماضي، وفق ما نشرته قناة الحرة.

عند هذا القرب، وصلت درجات الحرارة إلى حوالي 500 درجة مئوية (930 درجة فهرنهايت).

وقال الموقع إن المركبة الفضائية صورت الشمس كما لم نرها من قبل، بما في ذلك إظهارها لميزة رائعة وغامضة تسمى "الحاجز القنفذي"، ومناظر تفصيلية للأقطاب الشمسية المخفية عادة.

من المؤمل أن توفر هذه اللقطات، عالية الدقة، ثروة من البيانات للتعرف على سلوك الشمس، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحقول المغناطيسية وطقس الشمس المتقلب.

وأضاف الموقع أن علماء الفيزياء الشمسية لم يكتشفوا بعد طبيعة "الحاجز القنفذي" الشمسي والآلية التي تشكل من خلالها، لكن اللقطات الجديدة ستساعد في ذلك.