الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو تعرض سيدة البحيرة للابتزاز والتشهير

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن تعرض إحدى السيدات للابتزاز والتشهير من قبل طليقها.

وقالت الداخلية، في بيان، صباح اليوم الخميس: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنًا تعرض إحدى السيدات للابتزاز والتهديد بالتشهير بها ونشر صور خاصة لها من قِبل طليقها مما سبب لها أضرارا معنوية وأدبية".

وأضافت: "بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة- مقيمة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة) وتبين أنه بتاريخ 26/4/2022 تبلغ للأجهزة الأمنية من المذكورة بقيام طليقها (مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) بإرسال رسائل صوتية عبر تطبيق تيليجرام تتضمن عبارات تهديد بالتشهير لوجود خلافات بينهما والتي أدت لطلاقهما، وبالفحص الفني تبين صحة ما ادعته الشاكية، وقيام طليقها بارتكاب تلك الواقعة، وتم تحرير محضر بها".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات".