بعد معاناة مع المرض .. وفاة الإعلامي والأديب " عبدالله الأفندي "

المصدر: البيان

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توفي الإعلامي والأديب " عبدالله الأفندي " أحد مؤسسي قناة الإخبارية ، والمذيع في التلفزيون السعودي لسنوات طويلة بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة.

ويعد الأفندي أحد مثقفي وإعلامي المملكة حيث شارك في تأسيس عدد من كياناتها كما عمل في الإذاعة والتليفزيون لسنوات طويلة قدم خلالها عددا من البرامج الحوارية والسياسية والثقافية كان أبرزها برنامج حوار عبر الأقمار ، وحدث وحوار، وحوار الثقافة.

كما كان للراحل مشاركات في الأندية الأدبية وله عدد من المؤلفات بينها كتاب الباحة مصيف ومشتى.