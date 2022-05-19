مقتل طالب مصري في الكويت دهساً أمام مدرسته

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لفظ طالب مصري في الكويت أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعد ساعة من وصوله إثر تعرضه للدهس أمام مدرسته في منطقة السالمية.

وقال مصدر أمني، وفقًا لصحيفة «الأنباء الكويتية»، إن الطالب، من مواليد 2007، وخلال عبوره طريقا مؤديا إلى مدرسته جاءت مركبة تقودها مواطنة ودهسته.

وسجلت قضية دهس ووفاة، وتمت إحالة المواطنة إلى المخفر (قسم الشرطة) لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأثارت وفاة الطالب استياء أولياء الأمور والأهالي الذين ناشدوا وزارة الأشغال العامة العمل والتوجيه والإيعاز لإنشاء جسر مشاة أو عمل مطبات على جهتي الطريق الموازي لمبنى إدارة منطقة حولي التعليمية.

ولفتوا إلى أهمية سلامة الطلاب الذين يدرسون في المنطقة، وإنقاذ أرواحهم من أخطار الطرق.